L'Istituto Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) ha stilato la sua ideale top11 per il 2020. Domina la scena il Bayern Monaco, vincitore dell'ultima edizione di Champions League, che schiera ben 5 giocatori.



Poche soddisfazioni per il calcio italiano, nonostante l'ottimo cammino in Champions della rivelazione Atalanta o il raggiungimento della finale di Europa League da parte dell'Inter. Nessun "azzurro" figura nella formazione dell'anno e così a rappresentare la Serie A c'è solo l'asso della Juventus Cristiano Ronaldo.



Ecco l'undici del 2020 per l'IFFHS, schierato con un 4-3-3:



Neuer; Alexander-Arnold, Van Dijk, Davies; De Bruyne, Kimmich, Thiago Alcantara; Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo.