L'attaccante nigeriano Odion Ighalo parla senza peli sulla lingua e ammette a YouTube OmaSports di aver giocato in Arabia Saudita per i soldi: "Quando sei giovane, giochi per passione, i soldi non ti interessano. Ma alla mia età, quando ti ritrovi nell'ultimo tratto della carriera e sai che non giocherai più di 3 anni... Ho giocato per passione tutta la vita, ora lo faccio per i soldi. Non sono uno di quei giocatori che dicono: 'Gioco per passione'. Fratello mio, lo fai per i soldi. Alla fine della giornata, contano solo quelli. Guarda le persone che vanno in Arabia, tutti grandi calciatori. Ronaldo gioca ancora per passione? Ronaldo ha vinto 100 volte più di me eppure è andato in Arabia Saudita. Lo ha fatto per passione? No, per i soldi. Alla fine giochiamo tutti per soldi; anche se hai vinto 10 miliardi di trofei, non puoi usarli per comprare cibo al supermercato".