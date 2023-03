Il calciatore della Fiorentina Igor, accostato nelle ultime ore anche alla Juventus, ha parlato in un'intervista a Calcio Internazionale a proposito della presenza numero 100 in maglia gigliata che si avvicina. Queste le sue parole: "Tutto ciò è un sogno che si avvera, giocare ad alto livello, in una squadra come la Fiorentina e poter dimostrare a me stesso che ho la capacità e la qualità per essere qui. È un obiettivo giocare sempre di più, avere più minuti ed essere sempre in grado di scendere in campo. Prima di tutto, è una questione di lavoro, voglia di migliorare, evolversi e stare sempre bene fisicamente. Poi penso che la fiducia dell'allenatore e il rapporto con i compagni di squadra aiuti ed è molto importante. Siamo stati in grado di ritrovarci, giocando grandi partite e ottenendo grandi risultati. Siamo in due fasi a eliminazione diretta e se siamo arrivati fin qui è logico che poi possiamo sognare e lo stiamo facendo"