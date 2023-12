Dopo un passato traballante, ha deciso di rimettersi in gioco e, nella giornata di ieri,. L'olandese arriva in Repubblica Ceca con un contratto annuale con opzione triennale. (foto: sito ufficiale Slavia Praga)- L'olandese classe 2002, dal, si trascina dietro un. Dopo aver messo in mostra tutte le suenel PSV, attirando l'attenzione di grandi squadre, vieneper 1,9 milioni di euro. Un cifra bassa per il potenziale del giocatore. La maglia bianconera, però, non la indosserà mai, in quanto viene subito mandatoInblucerchiatoa causa di una scarsa condizione mentale, segnata dalla morte del padre nel 2019. Ae il conseguente trasferimento all'Ajax, in prestito annuale con opzione di riscatto. In Olanda, però,, sparendo dai campi di allenamento. Alcune persone vicine al giocatore affermano come il trequartista soffra di depressione, altre, come riportato dalla stampa olandese, sono convinte che il giovane abbia rapporti con la malavita (mafia marocchina), motivo per cui viene messo fuori rosa. Dopo un periodo nero, Ihattaren rivede la luce,, ma l'Ajax decide comunque di non trattenerlo, rimandandolo alla Juventus. L'olandese inizia ad allenarsi a Vinovo, ma nel febbraio 2023 vienee interrogato a Utrecht,. La vicenda si conclude poi con l'allontanamento dell'olandese dalla giovane ragazza. Nel luglio 2023 arriva ufficialmente laA ottobre 2023,finisce. Questa volta è costretto a vendere la propria casa, per dover rimediare a dei mancati pagamenti.- Oggi si apre un- nello- per Ihattaren, con la possibilità di mettere da parte il passato per provare a illuminare con le giocate che avevano fatto impazzire i tifosi del PSV.. Intanto il club ceco, nel comunicato di presentazione del nuovo acquisto, ha deciso di sottolineare il fatto di voler dare una seconda chance: "Lo Slavia vuole dare a Mohamed una nuova seconda possibilità. Sta lavorando su se stesso e vuole tornare protagonista nel calcio professionistico".