Era stato già annunciato come nuovo giocatore del Samsunspor, Mo Ihattaren, con tanto di post sui vari social e accoglienza da superstar in Turchia. Eppure, sul più bello, l'affare è saltato. L'ex Juve era arrivato in un aeroporto gremito di suoi nuovi tifosi, aveva vestito i colori del club turco ma, quando si è trattato di mettere nero su bianco il nuovo accordo, si è tirato indietro.



NIENTE DA FARE - Come riporta l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, il giocatore ha cercato di cambiare i termini dell'accordo con il Samsunspor, facendo richieste che al club sono parse 'inaccettabili'. La trattativa dunque si è arenata e l'ex Ajax e Sampdoria ha rifatto le valigie ed è tornato a casa. L'ennesimo colpo di testa di una carriera segnata più dalle vicenda extra-campo che dalle prodezze sul prato verde.