Ha solo 18 anni ma in Olanda ha già convinto tutti.che sa di avere in casa un diamante grezzo,, del quale è destinato a diventare un pilastro, dopo averla preferita al Marocco. Non c'è fretta, perché(soprattutto per il piede sinistro) oltre al talento ha soprattutto la testa, senza la quale è impossibile sfondare nel grande calcio. Sa che bisogna fare le cose per bene, che non è necessario bruciare le tappe.Regista, mezzala o centrocampista offensivo,Cresce tra il difficile quartiere di Kanaleneiland e l'SV Houten dove, nel 2010, lo pesca il Psv. La sua ascesa è rapida, l'esordio in prima squadra è datato 26 gennaio 2019, in Eredivisie con il Groningen (grazie a Van Bommel), ​il primo gol è contro l'Heracles, il 18 agosto 2019, la prima rete in Europa League il 12 dicembre 2019, contro il Rosenborg,. Successi, traguardi, dedicati al padre, sconfitto dal cancro l'ottobre scorso: "Per me è stata una fonte di ispirazione, ogni cosa è per lui".Il nome di ​Ihattaren è da tempo sul taccuino delle big d'Europa, Ajax, Chelsea, Manchester City eHa un contratto in scadenza nel 2022, deve ancora maturare e il Psv è la squadra giusta nella quale farlo. Quando sarà pronto, prenderà il volo.