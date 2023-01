Nessun trauma, nessun disagio. La, surclassata sette giorni fa dal 5-1 di Napoli e penalizzata appena venerdi di quindici punti in classifica,. In un caso (nel primo tempo) riesce anche a(2-1). Nella ripresa, invece, subisce l’uno-due iniziale dei bergamaschi, va sotto, ma pareggia con Danilo quando mancano ancora 25 minuti alla fine e lo Stadium sogna la vittoria per cominciare la più pazza e la più inutile delle rimonte., sotto un cielo che chiedeva il riscatto immediato del campo dopo la punizione a tavolino. L’occasione ci sarebbe anche stata (regalo di Demiral a Kean in piena area, cross immediato e tiretto sgonfio disu Musso). Poteva essere l’apoteosi se sul terreno di gioco ci fosse stato ancora Di Maria, sostituito proprio dal giovane compagno.E’ stata un confronto bellissimo, degno di una gara di Premier sia per l’intensità, sia per la predisposizione delle due squadre a cercare il gol.. Di Gasperini si sapeva. Dispiace solo constatareche, in panchina, ironizzava sul chiarissimo rigore concesso alla Juve (fallo di Ederson su Fagioli pescato dal Var), quando invece la sua squadra ha rischiato due penalty in altrettante situazioni: prima, la cintura di Palomino su Milik; poi, la spinta di Toloi ancora sul polacco lanciato a rete.. Oltre ai guai juventini, sullo Stadium gravava pure la presenza di un’Atalanta capace di fare, in meno di una settimana, otto gol alla Salernitana e cinque allo Spazia in Coppa Italia.Certo, l’Atalanta ha due grandi attaccanti (), il primo ha segnato i due gol del vantaggio (lo 0-1 cui ha contribuito anche Szczesny e il 2-3 saltando più in alto di Alex Sandro),. Palomino è dovuto uscire dopo sedici minuti e Demiral, molto forte fisicamente, non sempre è stato attento. Ma è dal centrocampo in sù dove l’Atalanta sa fare le cose migliori. Innanzitutto perché produce gegenpressing, cioè pressing in avanti, ogni volta che perde palla.. Così è arrivato il pareggio di(2-2) appena cominciata la ripresa.. Non sono mancate le amnesie (sul primo gol,sul secondo,sul terzo), ma tutti hanno inseguito il riscatto (una grande parata di Szczesny su Toloi, la punizione trasformata in gol da Danilo) e tutti hanno lavorato per la squadra.. Purtroppo, per lui e per la Juve, i 90 minuti non li tiene ancora e la sua uscita, insieme a quella di Milik, hanno indebolito il reparto offensivo.Nonostante la dedizione,nella seconda metà del secondo tempo. Allegri sperava che ripetesse l’exploit con il Monza, ma, a parte qualche eccesso di nervosismo, Chiesa è sempre stato troppo lontano dalla porta, anche quando Miretti è scalato a centrocampo.Il gol più bello è stato il secondo della Juventus perché arrivato da un preziosismo di Di Maria a liberare Fagioli sulla corsia di destra. Perchè il cross del giovane centrocampista è stato puntuale e preciso. E perché Milik, di destro, ha anticipato Toloi con la voracità del bomber consumato.Cosa potrà fare questa Juve rivitalizzata dal suo stesso orgoglio quando ritroverà? Sinceramente credo che su 57 punti disponibili ne possa accumulare una trentina.. Ma se anche il miracolo, auspicato da Allegri, si compisse, sulla Juve piomberà di sicuro un’altra penalizzazione per gli altri due filoni d’inchiesta. L’esclusione dall’Europa è la pena minima e certa. Su questo ha ragione Allegri: non resta che fare più punti possibile per dimostrare quelli effettivi e puntare su Coppa Italia e Europa League.