Per tanti antijuventini è stato, dopo quello di. Il procuratoresi era fermato a 9 punti, provate a immaginare quanto li abbia fatti godere ancora di più laRoba da fuochi d’artificio, come quelli che sono soliti sparare a. Dove ormai si apprestano a pianificare i festeggiamenti per lo scudetto Tris della loro storia, un tricolore che – a meno di cataclismi – la squadra di Spalletti dovrebbe aggiudicarsi in scioltezza, considerando forza della squadra e qualità del gioco espresso in campo.Un tricolore atteso dai tempi di Maradona, che se il Napoli riuscirà a conquistare dopo 40 anniSottratta alla competizione da una sentenzadella giustizia sportiva, come. Allora Madama venne estromessa dai giochi con la retrocessione in altra categoria, stavolta è stata penalizzata a campionato in corso con una sottrazione di punti che, di fatto, la taglia fuori(prima della sentenza Figc, il distacco dalla capolista Napoli ammontava a 10 lunghezze)nella prossima stagione. Sempre che lanon usi pure lei il pugno duro con il club bianconero ,chiudendole le porte d’accesso a qualsiasi competizione continentale per aver presentato a Nyon dei bilanci farlocchi (sempre che i legali non dimostrino il contrario). Ma questa è una storia eventualmente ancora da scrivere.. Sminuendone di fatto anche il valore, com’era stato per quello vinto dall’Inter nel 2007, nel primo campionato post Calciopoli, senza la Juve e altre squadre penalizzate.sul campo, come dimostrato dal recente 5-1,olto di mezzo da una sentenza, per altro parecchio discutibile (al netto delle colpe commesse dalla ex dirigenza juventina)., se non addirittura il competitor più pericoloso “perché (disse) non c’è quarto posto che tenga per un club come la Juventus”. Quindi, nonostante il cappotto inflittole al Maradona e i 10 punti di distacco,, essendoci da giocare un intero girone di ritorno. La Corte federale gli ha così fatto un insperato favore.oppure respinta e la Juventus rimessa di nuovo in gioco, come sotto sotto si sta augurando, fiducioso sul lavoro dei legali bianconeri, i quali ritengono esistano margini per annullare questa pesante sentenza.Ma ribaltare la prima sentenza federale sarebbe già un successo. E il desiderio di capire bene perché sia stata penalizzata così pesantemente solo la Juve lo ha espresso pure il ministro dello sport Abodi.é ha (finalmente) deciso di vederci chiaro anche sulla vicenda riguardante l’acquisto dida parte del, sulla quale sta indagando da tempo pure la procura locale, insieme ad altre operazioni contabili per le quali viene ipotizzato dai magistrati il reato di false comunicazioni in bilancio da parte dei vertici del club campano. Vicende che fino all’altroieri venivano derubricate alla voce “quisquilie” da noti opinionisti partenopei.