A sei mesi dal via degli- dovesi presenta da campione in carica - le preoccupazioni del ctvertono sempre e solo sulQuello che si è appena concluso è stato infatti un anno di polveri bagnate per gli attaccanti azzurri. Da, da, i centravanti della Nazionale hanno fatto fatica a trovare la porta avversaria come mai nella loro carriera. Non un ottimo presupposto per gli azzurri in vista di un torneo in cui auspicano a tornare a recitare un ruolo da protagonisti. Sono lontani insomma i tempi dei, lontanissimi quelli dei: Spalletti deve arrangiarsi con quelli che ha.La Serie A non sta proponendo grosse novità, anche se i primi speranzosi segnali per il futuro li sta lanciando Lorenzo, ritrovatosi a. Nel frattempo i bilanci del 2023 sono funesti.ex enfant prodige argentino ma con la cittadinanza italiana, passato tra le altre anche lui per l'Udinese e ora mattatore al. In Malesia, il Topa ha messo a refertolaureandosi il miglior marcatore italiano, quello con più gol nell'anno solare 2023, secondo i dati di TransferMarkt. Magari non basterà per una convocazione in Nazionale ma di certo serve per lanciare l'ennesimo allarme per l'Italia sempre alla ricerca di un 9 affidabile in campo internazionale. Di seguito la classifica dei migliori bomber italiani nel 2023.