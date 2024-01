Il 2024 sarà un nuovo anno pieno di calcio. Dalla Coppa d'Africa agli Europei, dalle Olimpiadi ai classici appuntamenti di ogni anno, fino ad arrivare alla nuova Champions League che partirà a settembre. Tanti eventi che mettiamo in fila in questa guida per potersi organizzare con vacanze, biglietti e con la consueta voglia di emozionarsi con questo sport.



Il calendario



Gennaio - Coppa d'Asia e Coppa d'Africa

Nuova Supercoppa italiana



Febbraio - Tornano le coppe con Champions League, Europa e Conference League



Marzo - Playoff per gli Europei



Maggio - Finale di Coppa Italia (15 maggio)

Finale di Europa League (22 maggio)

Ultima giornata di Serie A (26 maggio)

Finale di Conference (29 maggio)



Giugno - Finale di Champions League (1 giugno)

Europei (dal 14 giugno)

Copa America (dal 20 giugno)



Luglio - Olimpiadi

Europei Under 19



Agosto - Supercoppa Europea (14 agosto)



Settembre - Nuova Champions League

Nations League



Dicembre - Coppa Intercontinentale, ora denominata FIFA International Cup