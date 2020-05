Magari lo farete tra un po' di uscire di casa, uscire come oggi 4 di Maggio fosse il, il giorno dello sbarco vittorioso contro l'occupante Covid, occupante della vostra vita.. Perché fuori c'è folla. Potrebbe anche essere una felicità ritrovarla un po' di folla. Se solo fosse una folla consapevole. Invece oggi fuori c'è una folla che in gran parte è folla che fa a non capirsi. Sul fare a non capirsi c'è grandissimo, spontaneo, mastodontico assembramento.Un paese, per resistere ad una pandemia ed a un susseguente disastro economico-sociale, può contare su tre cosenella declinazione di ceto politico, è in grado di assicurare solo propaganda.. L'abbiamo voluto e votato così il ceto politico: incolto, incompetente e teatrale e abile solo a raccontarci quel che ci piace sentire. Quindi, per resistere alla devastazione da pandemia, sul ceto politico non si può contare.: nella declinazione di amministratori e gestori della cosa pubblica e del sistema paese (anche privato), un ceto educato a fuggire responsabilità diretta,, un ceto estremamente professionalizzato nella difesa dei suoi relativi status. Per resistere alla devastazione da pandemia ci si può contare poco, meno, molto meno di quanto servirebbe.allevata da decenni a cercare un colpevole, istruita da decenni alla narrazione secondo la quale una soluzione c'è sempre a tutto. Se solo non ci fossero i cattivi (a piacere: i politici, lo Stato, l'Europa, gli immigrati, gli ebrei, i padroni, le banche...). Ci sarebbe, c'è la soluzione anche alla pandemia, se solo non ci fossero i cattivi.... Poi, dal riconoscere la legittimità e fondatezza di un bisogno (con il debordare ad ogni bisogno) si è passarti a riconoscere come diritto anche il privilegio e perfino il capriccio.. Mai più la fatica dello studio, anche minimo. Invaghita, sazia e satolla del diritto di opinione con correlata esenzione dalla fatica del conoscere.La cultura dell'eccezione consentita, anzi doverosa, della regola rigida per gli altri, lasca per me.Un'immagine, una sola: pubblica opinione, gente che quasi tutta porta la mascherina e poi, quando parla, la mascherina la abbassa. Mascherina per non fiatare addosso al prossimo che viene abbassata quando al prossimo si parla. Ingenuità, solo ingenuità?. Regole che poi saranno travolte, aggirate, rimosse nella vita reale. Qualcuna per sostanziale inapplicabilità (come si fa davvero nei bus a stare distanti l'un dall'altro?), qualcuna per malavoglia nociva (quanti negozi fanno entrare più clienti insieme...).. Pubblica opinione, gente, noi: la cosa su cui dovremmo contare di più, ma son conti magri e smilzi quelli che si possono fare sulla pubblica opinione.. Attenzione però: quando uno scienziato dice vaccino pronto il mese x...Alla data di nascita del vaccino aggiungere circa un anno fino a che il vaccino non potrà arrivare alla tua farmacia, ambulatorio, medico. Per produrlo e distribuirlo in miliardi di dosi occorrerà letteralmente mettere in piedi le fabbriche del vaccino.(lungo 12/18 mesi, questo il tempo della pandemia sul pianeta). Tre gambe di cui in Italia una è invalida (ceti dirigenti), l'altra è zoppa (pubblica opinione). La terza. medicina e scienza, funziona ma è, per forza di cose e per passo obbligato, lenta., mal guidati e non poco illusi e non del tutto armati in un fuori lockdown che è ancora un grande campo minato di cui non abbiamo le mappe. Correrci sopra il più possibile equivale a cercarsi la mina su cui saltare.E buon ritorno al lavoro per chi al lavoro torna. Ma tanta, tanta prudenza e tanta, tanta pazienza. Ci attende almeno un anno di vita in e sotto mascherina. Se facciamo a non capirci su cosa significhi, sarà un anno con tanti, tanti morti e malati da coronavirus e tanti, tanti portati, ridotti alla miseria dai crolli di produzione, lavoro, redditi e consumi.