Tanto per sapere. Tra l'altro, per sapere che non è proprio e solo l'un per cento di noi quello che ha soldi tanti da portarli fuori dai confini (e molto spesso dal fisco).- Circa 14 milioni e mezzo di famiglie italiane (su 25,7 milioni totali) nel 2020 ha dichiarato al fisco di aver vissuto (sopravvissuto?) nel 2.019 con redditi pari a meno di 10.000 euro lordi l'anno. Dieci milioni di contribuenti infatti (su 41, 5 milioni totali) hanno dichiarato di aver avuto in un anno redditi da zero a 7.500 euro. In media ad ogni contribuente-dichiarante corrisponde 1,44 abitanti (persone a loro carico). Quindi 10 milioni di contribuenti hanno dichiarato una media di reddito pari a 3.750 euro annui. Da dividere per 1,44. Quindi ancora: 14,4 milioni di italiani hanno dichiarato di aver vissuto con 312 euro al mese.- Altri 8,1 milioni di contribuenti hanno dichiarato redditi tra 7.500 e 15 mila euro annui. Anche qui vale la corrispondenza 1 contribuente 1,44 abitanti, quindi questo secondo gruppo consistente (11,6 milioni di abitanti) ha dichiarato di aver vissuto con un reddito medio di 11.250 euro l'anno, pari a 938 euro al mese per contribuente (651 se rapportato a media persone a carico).- Altri 5,5 milioni di italiani hanno dichiarato redditi tra 15 e 20 mila euro lordi l'anno. Media 17.500 euro lordi l'anno da dividere come al solito per 1,44.- Sommando le prime due fasce si ottengono i 18 milioni di contribuenti (43,6% del totale) che pagano tutti insieme solo il 2,3% di tutta l'Irpef, circa 4 miliardi. Sono i 26 milioni di cittadini che usufruiscono di servizi sanitari pubblici per circa 50 miliardi (senza contare gli altri pubblici servizi). Aggiungendo la terza fascia (redditi dichiarati da 15 a 20 mila) si arriva a 34, 1 milioni di abitanti (57% del totale) che pagano tutti insieme solo l'8,3% di tutta l'Irpef.- Gli italiani con redditi dichiarati sopra i 35 mila euro annui sono 5,5 milioni meno del 10 per cento della popolazione.- Sopra i centomila dichiarati, solo 500 mila italiani. I dati fiscali li fornisce Itinerari Previdenziali che li ricava dall'esame delle dichiarazioni redditi 2.020 su 2.019. Li ha raccolti nell'articolo da cui noi li traiamo Alberto Brambilla che di Itinerari Previdenziali è il presidente. Brambilla che a fine articolo (Corriere della Sera) domanda: evadono solo i ricchi o è evasione di massa? La risposta è nitida e massiccia nei numeri. Ma, se è evasione di massa, perché la gente, credendo davvero di dire la verità, sempre dice di pagare troppe tasse anche quando ne paga pochissime? Perché sono svariati decenni che il pagar poco è la regola e l'abitudine. Il pagar poco appare quindi un diritto acquisito, una condizione naturale, una cara, benvoluta, familiare normalità. Di cui è blasfemo perfino parlar troppo, anzi parlarne proprio.