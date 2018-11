Nel segno del 7. E che 7. Stavolta c'entra solo parzialmente Cristiano Ronaldo, base perfetta di un 'movimento' che parte da lui e si estende ovunque. Pure negli Stati Uniti. L'ultima novità? Sa di enormi passi avanti: il 7 dicembre - appunto - nella gara tra Brooklyn Nets e Toronto Raptors ci sarà la 'Juventus Night'.Spieghiamo meglio: quella tra Brooklyn e Toronto, match valido per la regular season di NBA, sarà una serata che si vestirà di bianconero. La Juve sbarca negli Usa per promuovere il suo brand e anche per ampliare il proprio mercato: già da questa stagione, e solo negli store, sono apparse nuove casacche da basket con il logo della società...