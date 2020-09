Vuole diventare un campione, vuole farlo il prima possibile e ha la testa giusta per farlo, la mentalità da Juve. Lo ha mostrato in questo anno di apprendistato in Serie A, lo ha fatto vedere nelle interviste e anche in questo primo periodo alla Juve. Ed è chiaro a tutti. Ibrahimovic lo ha notato e per lui ha attaccato anche il Ct della Svezia, Cristiano Ronaldo anche e si è detto felice di poter costruire con lui i gol bianconeri.