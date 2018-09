La Lazio vince, la Lazio Primavera guarda al futuro. Mister Bonacina potrà contare su un nuovo acquisto: Tyro Nimmermeer, attaccante classe 2001, arrivato dall’AZ Alkmaar. Nimmermeer ha rilasciato al ‘Voetbal Zone’ alcune ambiziose dichiarazioni: "Dopo una partita in cui ho segnato due gol e realizzato un assist, un uomo è venuto da me e mi ha chiesto se fossi interessato a uno stage in Italia. Era alla Lazio. Nella mia prima gara ho fatto una tripletta. Alla gente sono subito piaciuto e, dal canto mio, sono sicuro che mi abituerò velocemente. I tuoi genitori e la tua famiglia alla fine ti mancano, ma io non sono qui per niente. La motivazione è grande". Il primo approccio è importante: "Ho firmato un contratto, ma questo non significa che posso prendermela comoda. Devo migliorarmi ogni giorno e lavorare sodo. Se faccio tutto quello che devo, senza scherzare e mostrando un atteggiamento serio, spero di procedere più velocemente“.



MERCATO LAZIO - L'olandese è ambizioso, ma in Olanda era chiuso: “Ero spesso in panchina e questo non è buono per nessun giocatore. Mi è stato detto che era meglio per entrambi se le nostre strade si dividessero. Eravamo molti attaccanti, nell’Under 19: non riuscivo a migliorarmi perché non potevo guadagnare qualche minuto. Se all’inizio andarmene sembrava così doloroso, alla fine si elabora tutto e si cerca di trasformarlo in qualcosa di positivo“. L'impatto con il calcio italiano c'è stato: “Lazio club più importante? Non vedo l’AZ come un piccolo club e sono grato per i sei bellissimi anni trascorsi, ma in Italia si gioca un diverso tipo di calcio. Forse questo club è il posto migliore per me. Nei Paesi Bassi sono tutti molto tecnici, qui invece si presta molta più attenzione al fisico e alla condizione. Io sono grande per la mia età, anche se ancora devo crescere per quanto riguarda la mia condizione fisica”. Sogna in grande: “Questo è un grande passo per me, spero di mostrare le mie qualità. Il mio sogno è prendermi prima la Lazio, poi la cima del mondo. Se questo sia fattibile nessuno lo sa, ma io lavoro sodo per questo obiettivo“. Alla Lazio sono passati tanti olandesi: “È bello avere qualcuno che parla la stessa lingua. Anche Djavan Anderson è andato alla Lazio, anche se ora ha salutato. Diversi ragazzi olandesi hanno giocato in questo club. Mi motiva: mi spinge a raggiungere i loro stessi risultati”.