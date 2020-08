Francesca Pascale e Paola Turci, spunta la foto del bacio sullo yacht shadow: il settimanale Oggi, in edicola da domani, pubblica le immagini della vacanza in Cilento dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi e della cantante anti berlusconiana, che si baciano e si scambiano tenerezze su una barca da 25 metri, che si può noleggiare a 60 mila euro alla settimana.



L'ADDIO A BERLUSCONI E L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO - Amicizia molto speciale nata dunque tra la Pascale e la 55 enne musicista romana, dopo la rottura con l'ex Premier, ufficializzata da un comunicato di Forza Italia, in cui si ribadiva che tra i due «continuava a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia». La Pascale ha ricevuto un assegno di 20 milioni di euro e firmato un accordo di mantenimento da un milione l’anno. Le due — che condividono l’impegno per i diritti della comunità Lgbt — sono riprese dal settimanale Oggi in varie occasioni.