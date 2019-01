Il ballo degli esterni sul mercato Lazio. Oltre a Zappacosta, con l'agente Lucci che sta spianando la strada, come riporta il Messaggero la Lazio tiene aperte tutte le piste. Inzaghi non crede in una veloce conclusione della trattativa: in allenamento a destra ha schierato Lulic, che di solita transita sull'altro out, un chiaro segnale alla società. Che si muove su più fronti: Darmian e Hysaj sono sogni, sondato Sala della Samp, l'agente Savini ha offerto Castagne dell'Atalanta.



MERCATO LAZIO - Ma Tare, come sempre, si muove in gran segreto. C'è in ballo, a quanto pare, anche un possibile scambio con Patric da quella parte. E ci sarebbe anche un mister X, ancora non uscito a mezzo stampa, che Tare avrebbe adocchiato. La segretezza per Tare è tutto: per questo la Lazio avrebbe smentito con un comunicato secco l'arrivo dell'esterno del Liverpool Adekanye. Troppe chiacchiere con la stampa del procuratore, Minguella.