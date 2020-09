Mentre qua in Italia c'è la massima attenzione sull'esame di italiano "truccato" di Luis Suarez, in Spagna tiene banco la sua situazione di mercato. Saltato infatti il trasferimento alla Juventus, il Pistolero ha virato sull'Atletico Madrid, intenzionato a prenderlo dopo la partenza di Alvaro Morata proprio in direzione Torino. Tuttavia il Barcellona, che aveva accordato al centravanti uruguayano la partenza per la Juve, ha invece bloccato il suo passaggio all'Atletico: Bartomeu non vuole avvantaggiare una diretta concorrente per la Liga. Come rivela Espn Suarez ha intenzione di fare una conferenza stampa coi suoi legali per spiegare la sua versione dei fatti.