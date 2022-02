Més que un… accordo. Da Rakuten a Spotify: il Barcellona cambia musica e anche sponsor. Dalla stagione 2022/23 le squadre maschili e femminili del club catalano indosseranno divise e materiale tecnico con il nome del colosso musicale svedese, che garantirà alle casse blaugrana 280 milioni di euro per tre anni.



IL VECCHIO SPONSOR - Addio quindi a Rakuten, da cui il Barcellona ricava 55 milioni di euro all'anno e con il quale il club blaugrana ha un accordo in scadenza a giugno, che si sommano ai 3,5 milioni provenienti da Stanley per le divise della squadra femminile e ai 10 milioni di Beko.



A PATTO CHE... - Secondo fonti spagnole, un'altra condizione posta al club affinché l'accordo vada in porto è il cambio del nome dello stadio in 'Camp Nou Spotify'.