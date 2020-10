IL TABELLINO

Come temuto, la prima sconfitta della stagione (0-2) arriva con il Barcellona e in Champions League,- uno che non ha mai allenato e, se continua così, difficilmente allenerà ancora - al culmine di un ruolino di marcia che, a fine ottobre, recita un triste rosario: una vittoria e tre pareggi in campionato, una vittoria e una sconfitta in Champions., mentre in Europa è fortunata ad appartenere ad un girone dove ci sono due avversarie talmente scarse () da rendere impossibile una precoce retrocessione nel torneo di scorta (l’Europa League).in forza di due reti, un palo e di almeno cinque occasioni fallite per volere entrare in porta con il pallone.anche se ha segnato alla fine e solo su calcio di rigore (fallo del “fenomenale”, appena entrato al posto del disastroso), ha sbagliato un gol, ma ha cucito il gioco. Non è vero che ha giocato da prima punta. Ha giocato dove ha voluto e dove c’era la palla, facendosela portar via pochissime volte. Difficile capire come i catalani abbiano potuto perdere il Clasico per mano di un Real che martedì, in Germania, si è salvato per miracolo. Purtroppo una spiegazione c’è:Dice il cronista:, se non all’approssimazione e alla sbadataggine.è stato velleitario e gravemente carente, i due centrali di centrocampo (Bentancur e Rabiot) un pianto,, invece, hanno bisogno di ritornare precipitosamente sulla terra. Il primo non ha ancora combinato niente (se non il danno dell’espulsione a Crotone), il secondo deve smettere di credersi un fenomeno. E’ bravo, bravissimo quando si gioca in Italia, ma in campo internazionale non esiste ancora e la dimostrazione la si è avuta ieri sera.. Il Barca avrebbe potuto segnare dopo pochi secondi perché Demiral, in faticoso disimpegno, ha regalato il pallone a Messi e solo Bonucci ha saputo opporsi. Nell’azione successiva, e senza che la Juve uscisse mai dalla propria area, Pjanic ha tirato, Szczesny ha respinto, sulla carambola è stato servito, ha assunto una parabola beffarda e si è infilato alle spalle di Szczesny.. Quando poi, si poteva ripartire il giro palla era lento, nessuno si smarcava o attaccava lo spazio, il portatore spesso ripiegava su Bonucci che lanciava lungo.. Cuadrado (30’) è riuscito a fare un cross pennellato per Morata la cui girata è andata in gol, ma c’era fuorigioco. E’ stato il primo di tre episodi che, ben lungi dal condizionare gli juventini, ha finito per frustarne l’entusiasmo e azzerarne l’adrenalina.Eppure il Barcellona era malmesso. Alle assenze note (Ter Stegen, Coutinho, Piquè, Umtiti) si aggiungeva, proprio in difesa, l’infortunio di, sostituito da Busquets, con l’arretramento di. Pirlo ha fatto cambi tardivi (al 75’ e all’82’) peggiorando la situazione.Insomma, se a Roma, in campionato, era stato un mezzo disastro con la sconfitta evitata solo grazie a Ronaldo, ieri il disastro è stato completo. Con un sospetto che aleggia sul risultato:Marcatori: p.t. 14' Dembélé (B); s.t. 45' Messi rig. (B).Assist: p.t. 14' Messi (B).Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Bentancur (38' s.t. Arthur), Rabiot (38' s.t. Bernardeschi); Kulusevski (30' s.t. McKennie), Dybala, Chiesa; Morata. A disp. Pinsoglio, Buffon, Ramsey, De Winter, Frabotta, Portanova, Riccio. All. Pirlo.Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo (1' s.t. Busquets), Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé (21' s.t. Ansu Fati), Messi, Pedri (46' s.t. Braithwaite); Griezmann (44' s.t. Junior Firpo). A disp. Inaki Pena, Tenas, Dest, Alena, Puig, Trincao. All. Koeman.Arbitro: Makkelie (Olanda).V.A.R.: Blom (Olanda).Espulso: s.t. 40' Demiral (J) per somma di ammonizioni.Ammoniti: p.t. 48' Kulusevski (J); s.t. 15' Sergi Roberto (B), 29' Cuadrado (J), 34' Rabiot (J).