Il Barcellona batte l'Osasuna: Lewandowski e Yamal, 2-0 e finale di Supercoppa contro il Real Madrid

Il Barcellona si giocherà la Supercoppa spagnola contro il Real Madrid: la squadra di Xavi ha battuto in semifinale l'Osasuna per 2-0, con reti nella ripresa di Lewandowski e, nei minuti di recupero, Yamal, staccando il pass per la finalissima di Riad domenica sera contro gli storici rivali.