Non solo mercato in uscita per il Barcellona, che nonostante la rivoluzione in atto ha messo gli occhi su un obiettivo della Juve: si tratta di Sergino Dest, terzino destro dell'Ajax che piace molto al nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman. Classe 2000, secondo il tecnico sarebbe un giocatore adatto per la filosofia di gioco del Barça ma Paratici è stato il primo a puntarci e e accendere i riflettori su di lui. La Juve ha bisogno di un giocatore in quel ruolo e ci pensa, ma ora c'è anche la concorrenza del Barcellona.