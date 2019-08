Il Barcellona si avvicina al ritorno di Neymar. I dirigenti catalani hanno incontrato oggi a Parigi i corrispettivi del PSG per sottoporre la nuova proposta per il fantasista brasiliano. Se Leonardo ha smorzato i toni all'uscita dal vertice ("Ne parleremo con calma"), ben più nette le parole di Javier Bordas. Intercettato dai giornalisti in aeroporto a Barcellona, il dirigente blagurana, che ha partecipato all'incontro con Eric Abidal e Oscar Grau, ha fatto il punto della situazione: "​Non c'è ancora accordo. Stiamo trattando, siamo più vicini. Questione di soldi? Sì chiaro. Sarà solo soldi o ci sarà una contropartita? Non posso dire altro".



Scatta la caccia al possibile successore di Neymar al PSG qualora si definisse la cessione al Barcellona: con l'ingente somma incassata (si parla di 170 milioni di euro) i parigini potrebbero tornare alla carica per Paulo Dybala della Juventus, giocatore seguito con grande attenzione da Leonardo.