Secondo quanto riportato da Sport in Spagna il Barcellona e il suo presidente Bartomeu sono fiduciosi nella possibilità che Lionel Messi rinnovi il suo contratto e resti in Catalogna. Per questo, nonostante la scadenza 2021 e la possibilità di liberarsi gratis a fine anno, il presidente dei blaugrana ha iniziato le trattative.