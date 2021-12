Il Barcellona e il Manchester City sono distanti 15 milioni di euro per la chiusura della trattativa per Ferran Torres, a riportarlo è il Mundo Deportivo. La richiesta dei Citizens è di 60 milioni mentre l'offerta dei Blaugrana è di 45. La distanza è abbastanza ampia da non permettere la chiusura in tempi brevi della trattativa ma, secondo il giornale spagnolo, non è insormontabile a causa dell'ok del giocatore e di Pep Guardiola.