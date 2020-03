. La Liga si è messa alle spalle l'ennesimo Clasico e le relative indicazioni, scaturite dalla vittoria (2-0) con sorpasso realizzata dal Real Madrid ai danni del Barcellona.Esse hanno messo in mostra le dinamiche innescate durante la gara intorno a quei pochi metri quadrati. Cose note a chi è solito abitare quello spazio, ma che esibite al pubblico hanno acquisito ben altro significato. Perché ciò che appare normale dentro quel microcosmo e nel pieno della trance agonistica di gara rischia di risultare abnorme all'osservatore esterno.Ciò che infine ripropone una volta di più il quesito: fino a che punto possiamo lasciare libertà di manovra alle ambizioni panottiche della tv?Per comprendere il senso dell'interrogativo bisogna guardare al contenuto di quelle immagini e ai motivi per cui hanno suscitato dibattito e qualche sconcerto., il secondo del tecnico blaugrana Quique Setién (). Dal modo di atteggiarsi, dare disposizioni e esprimere commentiIn particolare hanno destato scalpore i commenti piuttosto franchi di Sarabia, decodificati attraverso la lettura del labiale. Essi riguardavano. E tutto quanto avveniva mentre Quique Setién mostrava un atteggiamento piuttosto distaccato., che pare segnare anche un capovolgimento di ruoli e gerarchie, ha dato da discutere ai media spagnoli nei giorni successivi alla gara.E invece noi siamo perplessi sulla discussione. In fondo, cosa c'è di così strano in quelle immagini?il quale a sua volta può assumere stili diversi di leadership nella gestione del suo gruppo di collaboratori e nella libertà assegnata a ciascuno. E poiché la casistica è vasta, essa può ospitare anche casi in cui, che invece fa del distacco un elemento essenziale del proprio stile di governo del gruppo.la portata della vicenda. Durante la gara, in panchina, si può dire anche peggio di ciò che è stato decodificato dal labiale di Sarabia. E lo si dice in modo aperto, in situazioni di forte emotività.E crearci sopra una polemica esagerata. Tutto quanto per dimostrare una volta di più che il mezzo televisivo è capace di offrirci segmenti sempre più minuziosi dell'evento. Ma servono davvero? E fino a quale grado di minuzia può spingersi l'agire del mezzo televisivo?