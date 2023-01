Una figuraccia planetaria. E' quella che ha rischiato il Barcellona, andato a un passo dall'eliminazione nei sedicesimi di finale di Coppa del Re per mano del CF Intercity. Una squadra della Comunità Valenciana fondata nel 2017, che gioca in Primera División RFEF – Group 2, la terza serie spagnola, che non ha nulla a che vedere con il mondo dei treni e che è andata a un passo da un'impresa leggendaria. Tre gol al grande Barcellona di Xavi, capace di spuntarla 4-3 solo ai supplementari grazie ad Ansu Fati, oggetto misterioso di un'annata, quella blaugrana, costantemente sulle montagne russe.



CULE' FINO AL MIDOLLO - Blaugrana, come la fede del protagonista del match, Oriol Soldevila, autore di una tripletta in 27' che resterà nella storia. Per il trequartista in maglia 21 il Barcellona non è solo la squadra per la quale fa il tifo, è anche il club del quale è socio e nel quale ha giocato due stagioni, tra il 2018 e il 2020, prima con la Juvenil B poi con la Juvenil A, dopo le esperienze con Atlétic Sant Just e Cornellà. A La Masia le cose non sono andate come si aspettava e la scelta di volare in Inghilterra per giocare nell'academy del Birmingham City non ha pagato, per questo 'Solde' quest'anno è tornato in Spagna, per rilanciarsi con il CF Intercity. Fino a ieri sera la sua è stata una stagione anonima, con un solo gol in 17 partite, la notte terribile che ha fatto passare a Xavi potrebbe ora rilanciare una carriera che aveva bisogno di una fiammata.