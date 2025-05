Il Barcellona è un'incredibile macchina da goal: sono 167, a tre partite dalla fine!

Mancano ancora tre partite alla conclusione della stagione, ossia le ultime tre partite di Liga che dovrebbero portare alla conquista del 28° titolo nazionale. Dopo la Supercoppa di Spagna e la Coppa del Re, maCol pirotecnico successo per 4-3 contro il Real Madrid nell’ultimo Clasico di questa annata,(l’obiettivo della tripla cifra è ampiamente alla portata),Trascinato da un tridente da sogno - Lewandowski ha segnato 40 reti in tutte le competizioni, Lamine Yamal 16 e Raphinha 34 - il Barcellona domina letteralmente nei 5 principali campionati europei per numero di goal messi a segno.Come dicevamo,che, oltre alla possibilità di toccare e sfondare il muro dei 100 goal in Liga, possono consentire alla squadra di Flick di ritoccare ulteriormente il proprio record.