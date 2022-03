La cura Xavi ha rivitalizzato un Barcellona che fino a un paio di mesi fa sembrava il lontanissimo parente della grande squadra ammirata nelle ultime stagioni. Oltre all’arrivo in panchina dell’ex capitano blaugrana, anche gli acquisti nel mercato invernale hanno influito molto nella ripresa del club, con i dirigenti catalani già pronti a calare gli assi per l’estate. Secondo gli esperti il favorito a vestire la maglia del Barcellona è il centrocampista del Milan Franck Kessie, in scadenza di contratto a giugno con il club rossonero, e voglioso di cambiare aria dopo cinque stagioni vissute a Milano: il passaggio dell’ivoriano in Spagna è in quota a 1,50, mentre sale a 3 Kalidou Koulibaly, individuato come rinforzo ideale per un reparto arretrato ancora troppo ballerino. Meno probabile l’arrivo al centro della difesa di Matthjs De Ligt, fissato a 9, ma con un costo di cartellino maggiore rispetto al senegalese del Napoli, mentre le insicurezze palesate de Marc-Andrè Ter Stegen potrebbero portare anche un avvicendamento tra i pali. In questo caso il papabile è un italiano ex Serie A, Gianluigi Donnarumma, alle prese a Parigi con il solito ballottaggio con Keylor Navas, offerto a 25 dai bookie.