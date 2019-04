@LaLiga CHAMPIONS 2018-2019!

8 leagues in 11 years.

Making the extraordinary seem normal.

#WeColorLaLiga pic.twitter.com/8GF2paM493 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 aprile 2019

Grazie alla vittoria per 1-0 con gol di Messi (subentrato nella ripresa) nel match contro il Levante,Ernesto Valverde alla guida del Barça ha conquistato la seconda Liga spagnola in due anni in panchina. Un campionato dominato dall’inizio alla fine dal Barcellona, che ha totalizzato 83 punti finora frutto di. La squadra è stata trascinata dalle: in due hanno segnato 55 degli 86 gol totali realizzati dal Barcellona in campionato. Numeri stratosferici per i due attaccanti, che però hannoDopo aver eliminato il Lione agli ottavi e il Manchester United ai quarti di finale,A guidare il Barça sempre Lionel Messi, capocannoniere della competizione con 10 gol. L’argentino vuole trascinare i suoi allaIn precedenza, la squadra blaugrana aveva alzato al cielo la coppa nel 2011, nel 2009, nel 2006 e nel 1992. Tutta Barcellona festeggia la Liga, ma sa che la concentrazione deve rimanere altissima per gli impegni di questo finale di stagione. Oltre alle semifinali di Champions, infatti,- La formazione di Valverde(25 maggio alle 22).Oltre ai blaugrana, sono riuscite a vincere Champions League (o Coppa dei Campioni), campionato e coppa nazionale il Celtic nel 1966/1967, l’Ajax nel 1971/1972, il PSV nel 1987/1988, il Manchester United nel 1998/1999, l’Inter nel 2009/2010 e il Bayern Monaco nel 2012/2013.- Aspettando la doppia sfida contro il Liverpool in Champions League e la finale di Coppa del Re,. Una mini-rivoluzione tutta olandese per il Barcellona, che ha già ufficializzato il. Battuta la concorrenza di Manchester City e PSG per il centrocampista 21enne, il Barça sta provando a chiudere per un altro giocatore dell’Ajax:(seguito tra l’altro dai bianconeri stessi). Cosìha recentemente parlato del possibile approdo in blaugrana del compagno di squadra e connazionale: “De Ligt con me al Barcellona? Non mi riguarda. E’ lui che deve scegliere e io non interferirò nella sua decisione”. Parole solo di circostanza? Lo dirà il tempo.: la Liga è solo il primo tassello di un finale di stagione che si prospetta indimenticabile in casa Barcellona.