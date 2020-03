Inter, Juventus e Milan sognano l'affondo per Timo Werner attaccante tedesco del Lipsia. I tre club italiani non sono soli nella corsa al classe 1996 che piace da tempo anche al Liverpool e Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, tuttavia, il club catalano si è tirato indietro perché ha virato fortemente e scelto di puntare tutto su Lautaro Martinez dell'Inter per rinforzare l'attacco in estate.