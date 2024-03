Il Barcellona forma i campioni in casa: contro l'Atletico 7 'canterani' in campo

Federico Russo

Il Barcellona di Xavi sta vivendo un momento positivo: è infatti arrivata la qualificazione ai quarti di finale di Champions League (quattro anni dopo l'ultima volta) eliminando il Napoli di Calzona grazie al 3-1 della gara di ritorno, dopo il pareggio per 1-1 del Maradona. Anche in campionato si sono susseguiti alcuni segnali positivi; nel match di ieri contro l'Atletico Madrid è arrivata una vittoria con un netto 0-3 grazie alle reti di Joao Félix (ex di giornata), Fermin Lopez e Robert Lewandowski che porta il Barcellona saldamente al secondo posto della classifica con 64 punti a otto lunghezze di distanza dal Real Madrid capolista. Terzo successo consecutivo per i blaugrana, quarto nelle ultime cinque. L'ultima sconfitta per i ragazzi di Xavi risale al 27 gennaio quando sono stati battuti in casa dal Villarreal per 3-5. Nel corso della storia recente del Barcellona, i successi sono stati costruiti anche grazie a giocatori provenienti dalla cantera, uno dei migliori, se non il miglior settore giovanile del mondo.



IN 7 IN CAMPO - Anche nella partita di ieri, questo aspetto è stato messo in evidenza. Infatti Xavi ha fatto partire tra gli undici titolari quattro giocatori cresciuti nel settore giovanile: Pau Cubarsì( difensore classe 2007 convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore spagnola) , Hector Fort( classe 2006 alla quarta presenza con la prima squadra in campionato), Sergi Roberto( ormai un veterano del club) e Fermin Lopez( classe 2003, mattatore contro il Napoli, che si è ripetuto anche al Civitas Metropolitano). A questi si sono aggiunti i subentrati Lamine Yamal( classe 2006, ormai fondamentale nello scacchiere di Xavi), Oriol Romeu( classe 1991 cresciuto nel vivaio del club e tornato in estate ai blaugrana) e Marc Casadò(classe 2003 subentrato all'ottantaduesimo minuto e al debutto in campionato). Su 16 giocatori impiegati nella partita di ieri, 7 sono cresciuti nel settore giovanile.