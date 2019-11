Inter, Milan e Juventus, sono tutte interessate al futuro di Ivan Rakitic e il Barcellona è pronto a liberarlo a gennaio mettendolo sul mercato. Non a prezzo di saldo perché secondo Mundo Deportivo il club catalano non svenderà il suo cartellino e chiederà cifre importanti anche a gennaio. Difficile che Inter (a Conte non piace particolarmente) e Milan arrivino a mettere sul piatto cifre importanti, mentre è possibile che la Juventus arrivi a proporre (come già accaduto in estate) uno scambio con Emre Can.