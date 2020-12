". L'annuncio choc non arriva da un opinionista, ma direttamente dal Barcellona, per cui il futuro dell'argentino è un rebus ancora da sciogliere. Intervistato da RAC1, il presidente del Comitato Direttivonon ha usato mezzi termini: "Da un punto di vista economico, avrei venduto Messi in estate. Questa è una cosa poi su cui lo staff tecnico dovrebbe essere d'accordo e non me ne intendo.. La Liga esige un tetto salariale e questo avrebbe aiutato".- I conti del Barça d'altronde non sono floridi, Tusquets lo conferma parlando del possibile ritorno di: "Se viene gratis può tornare, però se non si vende nessuno non ci sono soldi per pagarlo. In questo momento sarebbe inaccessibile, a meno che il prossimo presidente non abbia un miracolo tra le mani".- Leo Messi un problema di cui liberarsi? Non secondo l'ex presidente blaugrana e nuovo candidato alla presidenza, che a Radio Catalunya risponde: "Non mi preoccupano le parole di Neymar, ho cose da dire ma non le dirò per destabilizzare la squadra. Non entrerò in questo gioco e non darò i nomi dei giocatori che possono arrivare. Abbiamo contatti con Leo, io ne ho personalmente. Lo apprezzo molto e ci rispettiamo a vicenda. Ma non abbiamo parlato del rinnovo, devo avere l'autorità di essere presidente per poterlo fare. Messi è una priorità, chiunque nel mondo vuole averlo. Garantisce che la squadra possa aspirare a vincere tutto, fa la differenza. È molto importante a livello sportivo ma devi anche pensare a cosa produce Leo. Ci sono sempre proposte fantasiose per farlo continuare al Barça. Ama il Barcellona e lo ha dimostrato tante volte. Insisto sul fatto che ho bisogno dell'autorità che ha il presidente per sapere come è la situazione finanziaria del club. Spero che aspetti per scoprire chi è il nuovo presidente e conoscere la proposta che il Barça vuole fare.. È molto importante che la carriera di Leo sia sempre una bella storia del Barça. Messi è una persona con molta personalità, è maturato. Sa esattamente dove si trova e cosa deve fare., è successo nel corso della storia. È meglio che rimanga e cerchi di convincerlo. Riuscire a competere con altre offerte più potenti è complicato, ma non credo sia solo una questione di soldi".