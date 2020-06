Riecco Junior Firpo. 112 giorni dopo, il terzino del Barcellona è tornato titolare: l'ultima volta era accaduto il 25 febbraio nella trasferta di Champions a Napoli. Una notizia che sarà risuonata sicuramente in Viale della Liberazione, dove Beppe Marotta osserva e programma, studiando il miglior futuro per la sua Inter.



LE CONDIZIONI - Ormai è tutto fuorché un segreto: i blaugrana faranno di tutto per arrivare a Lautaro Martinez. L'accordo con il calciatore c'è già da febbraio: pronto un ricco quinquennale, ma convincere l'Inter non appare semplice. Specie dopo le parole di Ausilio, che con determinazione ha ribadito: "C’è solo una strada che può portarlo lontano dall’Inter: è quella del pagamento della clausola". Parole e musica, utili a rimettere ordine dopo mesi di voci e pressing catalano. La posizione dell'Inter non cambia: servono almeno 85-90 milioni cash e una contropartita tecnica. Il Barcellona, dal canto suo, non vuole pagare i 111 milioni della clausola, ma iper-valuta alcuni giocatori - come Semedo - intorno ai 40 milioni.



FIRPO IN POLE - Marotta, intanto, ha preso la sua decisione: vuole Junior Fipo. Su di lui ha virato l'Inter nelle scorse settimane: il dominicano naturalizzato spagnolo ieri ha disputato 90' complice la squalifica di Jordi Alba, risultando decisivo nell'azione che ha portato al gol di Ansu Fati. Il Barça continua a valutarlo 35-40 milioni, Marotta non va oltre i 20. Ma ha le idee chiare. Per un affare che deve ancora entrare nel vivo, ma ha già i contorni di una telenovela.