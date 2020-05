Il no di Arthur alla partenza non sta bloccando il Barcellona dal trattare Miralem Pjanic. Tecnicamente parlando, il centrocampista della Juventus è un giocatore molto gradito dai blaugrana, tanto che la dirigenza sta cercando nuove contropartite da inserire nell’affare con la Juventus. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il club catalano avrebbe aperto alla cessione di Ousmane Dembélé. L’esterno classe ’97 potrebbe trasferirsi inizialmente con la formula del prestito per poi, se sarà il caso, discutere sull’eventuale riscatto alla fine della prossima stagione.