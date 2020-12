Che possa fare da vice Morata e vice Ronaldo. O all'occorrenza giocare insieme a loro. Senza pestare i piedi a Dybala. Pronta per giocare ad alti livelli anche in Europa, ma anche disposta ad aspettare il proprio turno in panchina senza fare rumore. Almeno per sei mesi.O trova il profilo giusto o va avanti così. E nella ricerca del giocatore giusto,, salvo poi venire risucchiato dal caos che ha coinvolto il club blaugrana la scorsa estate. Ed è rimasto alla base. Comunque senza rinnovare quel contratto in scadenza al 30 giugno 2021, restando promesso sposo del Barcellona, soprattutto finché ci sarà Ronald Koeman in panchina., l'olandese d'altronde può giocare sia prima che seconda punta, ma anche attaccante esterno. Ha esperienza internazionale e caratteristiche diverse dagli attuali attaccanti bianconeri. La situazione contrattuale lo rende disponibile a buon mercato, il salto in un top club come la Juve gli farebbe accettare un posto in rotazione e non da titolare fisso.Mentre la quadra potrebbe essere rappresentata da uno scambio che possa coinvolgere magari quel Federicoche ha già rifiutato in passato il Lione. Tentativi e ragionamenti in corso, il carro di chi pensa che Depay sia l'uomo giusto si sta riempiendo alla Continassa.