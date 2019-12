Pensa già al mercato estivo il Barcellona e l'obiettivo dichiarato è un nuovo attaccante: un nome nuovo, altisonante e di sicuro affidamento per sostituire Luis Suarez ormai al tramonto della carriera. Sfogliano la margherita dei profili papabili in Catalogna e, secondo el Desmarque, i nomi sono tutti top: ​Kylian Mbappé, Lautaro Martinez, Harry Kane e Neymar, in quest'ordine.