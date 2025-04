Il Barcellona premia Hansi Flick, l'uomo della rinascita: vicino il rinnovo di contratto

. Il presidente Joan Laporta ha riconosciuto la bontà dell'intuizione del suo direttore sportivo, Deco, nel puntare super provare a costruire. Un progetto che si era interrotto con la dolorosa separazione da una leggenda come Xavi, a cui va attribuito il merito di aver plasmato e lanciato tanti canterani che oggi fanno parte del gruppo prima squadra. Ma che nella passata stagione, di fronte alle prime difficoltà, si è dimostrato forse ancora un po' acerbo per gestire un momento di turbolenze, soprattutto economiche, in un'istituzione del peso del Barcellona.aveva mostrato al Bayern Monaco, dopo aver raccolto gli insegnamenti di un certo Guardiola, di avere in menteUn'idea di grandezza possibile pur dovendo prescindere dalle stelle di una volta, ma puntando molto sulla- alcuni dei quali si sono costruiti uno status internazionale anche grazie ai successi dell'ultimo anno delle nazionali spagnoli (Europei e Olimpiadi) – sono stati aggiunti un paio di innesti di grande esperienza come Lewandowski, Inigo Martinez e Szczesny. La grande stagione di un Barcellona in piena corsa per il quarto Triplete della sua storia nasce da questa presupposti, ma si deve in gran parte al lavoro di Flick., per la sua capacità di saper spendere la parola giusta nei confronti di chiunque, soprattutto nei momenti complicati –per non perdere concentrazione e per avere la possibilità di verificare quotidianamente la sua presa sul gruppo.per restare sulla cresta per molto tempo.Il futuro è domani. Archiviata l'emozionante vittoria della Coppa del Re contro il Real Madrid, sempre parafrasando Joan Laporta, il Barcellona è entrato in modalità Champions League e attende l'Inter a Montjuic. Blindando, nel mentre, anche l'artefice della sua rinascita.