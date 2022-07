Dalle parti di Barcellona Leo Messi è diventato solo un vecchio ricordo. Dopo un periodo di assestamento dovuto all'addio della Pulce, la società si è rimessa al lavoro per sistemare i problemi economici e rialzare l'asticella della squadra anche senza l'argentino.- In attacco è arrivatodal Leeds, l'annuncio è stato fatto ieri in tarda mattinata e presto il giocatore si metterà a disposizione di Xavi. Ora, si insiste per: il polacco ha in testa solo il Barça, il braccio di ferro con il Bayern Monaco continua e il club spagnolo spera di poter accogliere presto Lewa. Lì davanti però ora bisogna fare un po' d'ordine. Per un Raphinha e - forse - Lewandowski che arrivano serve qualche cessione. Xavi ha tanti, troppi attaccanti.- La cessione diallo Sporting Lisbona - ufficialità arrivata oggi - non basta per sfoltire il reparto. Sesono intoccabili, un'altra punta a fare le valigie potrebbe essere: secondo la stampa spagnola, il giocatore piace al Valencia ma al momento non sono ancora arrivate proposte ufficiali. Difficile pensare a un addio di, che da gennaio scorso si è presentato con 13 gol. Nelle scorse sessioni di mercatosembrava a un passo dall'addio, alla fine è rimasto e ha anche rinnovato fino al 2024. Quindi, chi parte? Occhio al futuro di, sul quale è forte l'interesse del Tottenham; in Spagna raccontato di una prima offerta respinta. In uscita c'è anche il classe 2001, che potrebbe andare in prestito al Girona.