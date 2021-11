L'allenatore del Barcellona Xavi ha le idee chiare: per curare il malato Barcellona: bisogna partire dalla difesa, blindandola con l'acquisto di giocatori d'esperienza. Per questo motivo, come riportato dal Daily Express, il club spagnolo ha messo nel mirino due giocatori del Chelsea in scadenza di contratto: il capitano Cesar Azpilicueta e il danese Andreas Christensen.