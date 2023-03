Iladesso trema. Il tribunale commerciale numero 10 della città ha respinto il ricorso presentato dai blaugrana mercoledì scorso, relativo all’iscrizione in prima squadra di, negata per aver oltrepassato il limite dei 200 milioni di euro a livello salariale.. Situazione complicata.Qualche elemento di contesto. Intanto, c’è da dire che i blaugrana avranno ora 20 giorni di tempo per ricorrere al tribunale provinciale della città, nel tentativo di sbloccare il caso. Qualche giorno fa, il problema era stato affrontato anche dal presidente della Liga, che aveva parlato così in un’intervista a La Vanguardia: "Non può essere tesserato perché il club ha superato i 200 milioni di stipendi dei giocatori. Non possiamo infrangere le regole ma c'è una soluzione.". E ancora: "Se il Barcellona ha problemi, la Liga è corresponsabile. Non abbiamo una fissazione per il Barça o per nessun altro club. Quando Bartomeu era presidente, c'era già il fair play finanziario e il Barcellona lo ha sempre rispettato.". Tutto sarà, con molte probabilità, rimandato ai mesi finali di una stagione delicata, che (al netto delle complesse vicende extra-campo) potrebbe riportare lain Catalogna grazie a Xavi.- I nodi da sciogliere sono diversi e danno più di qualche preoccupazione ai dirigenti.(e terzo nella storia della competizione regina dietro a Pelé e Manuel Rosas) è infatti legato al club dal contratto giovanile dell'Academy,La questione è per questo monitorata da diverse società, che - dal Liverpool al Manchester United - hanno un occhio di riguardo per il gioiellino spagnolo.. Nessuno scenario è da escludere.