Ansu Fati, l'erede designato di Leo Messi al Barcellona, vuole prendere per mano i suoi compagni e riportarli in alto, facendo dimenticare al pubblico blaugrana il pessimo inizio di stagione.

Il talento originario della Guinea-Bissau è prossimo al rientro dopo l'operazione al ginocchio che l'ha tenuto ai box per 10 mesi.



Il Barcellona, dopo avergli affidato la 10, punta su di lui per il presente e soprattutto per il futuro, spegnendo sul nascere i rumors di mercato che, come rivelato dal Sun, hanno visto il Manchester City sul giocatore negli ultimi giorni di mercato dopo il naufragio della trattativa Ronaldo.