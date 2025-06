Getty Images

Laè pronta a sanzionare i club europei che non hanno rispettato le regole imposte dal FPF adottato dal massimo organo del calcio europeo. Alcune società, come, sono alla prima infrazione e potrebbero cavarsela con una sanzione pecuniaria e qualche paletto da rispettare in futuro. Altre invece sono in una situazione diversa e tra queste c'è il Barça, che sembra vicino a sanzioni piùgravi.

- Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico The Times,. Una misura, quest'ultima, mai adottata prima, ma che rientra nel ventaglio delle sanzioni qualora i blaugrana fossero dichiarati colpevoli della seconda infrazione riguardante le norme del Fair Play Finanziario.

- Chelsea e Aston Villa, si legge, hanno già avviato i colloqui con il) della UEFA, il Barcellona lo scorso ottobre ha perso un ricorso presso ilrelativo a unache la UEFA aveva inflitto ai blaugrana per aver riportato erroneamente dei profitti. Il tribunale ha definito la sanzione "relativamente lieve" e la sentenza ha rivelato che il club aveva ricevuto un avvertimento per cui una nuova infrazione avrebbe comportato sanzioni più severe.Calcio e Finanza riporta il testo della sentenza: "Il CFCB… sottolinea che una violazione simile da parte del club nel processo di monitoraggio 2023/24 costituirebbe un caso di recidiva e verrebbe affrontata con l’imposizione di una misura disciplinare più severa nei confronti dell’FC Barcellona".

- Il club guidato da Joan Laporta, nel frattempo, sta provando a reperire risorse economiche azionando leve finanziarie di vario tipo. Nel 2022 il Barcellonae ha cercato di far passare l'operazione come "altri ricavi operativi" da includere nei calcoli del FPF. La UEFA, tuttavia, ha stabilito che tale operazione doveva essere classificata come "profitti dalla cessione di beni immateriali", dunque da non includere nei calcoli relativi al Fair Play Finanziario.

A Luglio 2022 il Barça, ma la decisione del TAS implica che questa operazione non possa essere considerata reddito operativo, cosa che avrebbe portato il club catalano a superare i limiti di perdita imposti dalla UEFA.La situazione si è ripetuta con il Chelsea, che ha sforato i limiti per la scorsa stagione non potendo includere nel bilancio la cessione di due hotel e della squadra femminile a società affiliate alla proprietà dei Blues. L'Aston Villa, a sua volta, avrebbe superato i limiti imposti.

La UEFA consente ai club di registrare una, in base a nuove norme entrate in vigore recentemente. Sono previste tuttavia delle. Il massimo organo del calcio europeo impone anche una regola sul, secondo cui