Nessun adeguamento d'ingaggio e il posto da titole perso come già detto da Valverde. Non un momento felicissimo per Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona in scadenza nel 2021. Secondo As, l'allenatore potrebbe avanzare Sergi Roberto a centrocampo col croato che potrebbe addirittura lasciare il club. Alla finestra c'è l'Inter, per la quale Rakitic è sempre stato un vecchio pallino.