Milinkovic-Savic è il grande obiettivo della Juventus per rafforzare il centrocampo ma secondo Sportmediaset il Barcellona fa sul serio per il centrocampista della Lazio. I catalani avrebbero avviato i contatti con i biancocelesti che hanno messo gli occhi sull'ex Inter Rafinha. Il Barcellona è pronto a cedere il centrocampista brasiliano ma in cambio ha chiesto proprio il cartellino del nazionale serbo. I blaugrana, ovviamente, metterebbero sul piatto anche un conguaglio economico in favore dei biancocelesti. La Juve è avvisata.