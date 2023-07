Ha del clamoroso quanto successo al profilo Instagram del Barcellona. Il club catalano nelle scorse ore si è schierato a favore del Pride, un impegno sociale in favore della giornata dell’Orgoglio gay che ha fatto irritare una parte dei suoi tifosi e che è costato oltre 400mila follower all’account ufficiale della squadra.



Il Barcellona si schiera a favori dei diritti gay e perde 400mila follower: polemiche in Spagna POLEMICA - Oltre al club di Xavi, sono stati solo 10 i team della Liga a postare sui propri social messaggi in appoggio alla comunità Lgbtqia+ (Valencia, Athletic, Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta, Maiorca, Alaves e Las Palmas) e tutti hanno perso seguaci, tranne quest’ultimo. L’account Instagram del Barça ha perso 439.661 follower in 48 ore dei suoi122 milioni di seguaci. Il club ne ha preso atto ma ha voluto ribadire il messaggio e il proprio orgoglio nella battaglia in difesa della comunità Lgbtqia+. I messaggi di appoggio, con tanto di cambio della foto di profilo e inserimento ad hoc dei colori dell’arcobaleno che contraddistinguono il mondo gay, non sono stati però riportati dagli account del Barcellona in arabo.