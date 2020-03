Se nei giorni scorsi era filtrato grande ottimismo dall'incontro avuto fra il presidente Joesp Maria Bartomeu e i senatori della prima squadra sulla disponibilità a ridursi lo stipendio arriva oggi un aggiornamento negativo sulla situazione di casa Barcellona.



Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e Sport dopo un colloquio con il sindacato dei calciatori i vertici del Barcellona stanno spingendo per la riduzione dei salari del 70% non solo della prima squadra, bensì di tutte le componenti, anche quelle femminili e giovanili. Un taglio che non dovrebbe toccare i bonus i quali, non giocando, sarebbero comunque ridotti.



I senatori dello spogliatoio avevano chiesto di tutelare le componenti "più deboli" dei calciatori sotto contratto con il club catalano e per questo, riporta Marca, manca ancora l'accordo con i giocatori per acconsentire al taglio dei salari.