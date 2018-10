Il Barcellona vuole fare sul serio per Lorenzo Insigne. L'ala del Napoli era nel mirino del consulente per il mercato estero del Barça, Ariedo Braida, presente al San Paolo per la sfida contro il Liverpool: lo assicura Il Mattino. "Dalla Spagna parlavano di interesse del club catalano per Koulibaly, ma non solo: Braida era a Fuorigrotta soprattutto per Lorenzo Insigne, tentato dal Barça già nel 2017". A fine stagione non va escluso un assalto del Barça per il talento azzurro, che ha rinnovato fino al 2022 e non ha clausola rescissoria. "Non è questione di soldi, ma di quello che vorrà fare Insigne. La presenza attorno a lui di Raiola non lascia presagire nulla di buono" scrive il quotidiano.



RAIOLA SPINGE - E proprio Mino Raiola preme per portare via Lorenzo da Napoli: De Laurentiis ha annunciato che vorrà 200 milioni, il Barça non arriverà a quelle cifre ma valuta sia Insigne che Koulibaly con particolare attenzione. Due ipotesi gradite alla dirigenza e con valutazioni economiche importanti, nella rivoluzione che ci sarà per i blaugrana a giugno non sono escluse sorprese direttamente dal Napoli.