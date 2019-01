Non ci sarà la Juventus e probabilmente nemmeno il Manchester City nel futuro del difensore classe '89 del Barcellona Jordi Alba. Al centro di una complicata trattativa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2020, l'esterno mancino di Valverde è più vicino a legarsi ancora a lungo ai blaugrana. Ad ammetterlo è il presidente Josep Bartomeu, che si è espresso in questi termini a Sport: "Rinnoverà certamente. E' uno dei giocatori più importanti della nostra rosa e avrà il contratto che si merita". Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo accordo del giocatore cresciuto nella cantera del Barça avrà una durata di 5 anni.